Трамп сравнил военный потенциал России и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского главы о перемирии на дни 80-летней годовщины Победы, сообщала, что Трамп все сильнее разочаровывается в президенте России Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском. Она добавила, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта.