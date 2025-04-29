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Трамп сравнил военный потенциал России и Украины

Ведомости

Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку. Оно опубликовано в социальной сети X.

Он подчеркнул, что прикладывает все усилия, чтобы конфликт на Украине завершился. «И я в действительности заканчиваю его», – добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что пытается спасти Украину, иначе она будет полностью разгромлена. Он также отметил, что сейчас усилия по разрешению конфликта находятся на финальной стадии.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского главы о перемирии на дни 80-летней годовщины Победы, сообщала, что Трамп все сильнее разочаровывается в президенте России Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском. Она добавила, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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