Трамп сравнил военный потенциал России и Украины
Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку. Оно опубликовано в социальной сети X.
Он подчеркнул, что прикладывает все усилия, чтобы конфликт на Украине завершился. «И я в действительности заканчиваю его», – добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что пытается спасти Украину, иначе она будет полностью разгромлена. Он также отметил, что сейчас усилия по разрешению конфликта находятся на финальной стадии.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского главы о перемирии на дни 80-летней годовщины Победы, сообщала, что Трамп все сильнее разочаровывается в президенте России Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском. Она добавила, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта.