Трамп заявил о попытке спасти Украину от полного разгрома

«Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Мы уже на финишной прямой, – сказал он. – И опять же – это война [Джо] Байдена. Я не хочу, чтобы ее повесили на меня. Я не хочу нести за нее ответственность. Это ужасная война. Ее никогда не должно было быть».