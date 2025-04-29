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Трамп заявил о попытке спасти Украину от полного разгрома

Переговоры, по его словам, уже вышли на финишную прямую
Людмила Чернова
ABACA / TASS
ABACA / TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается спасти Украину, иначе он будет полностью разгромлена. Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналу The Atlantic.

«Я считаю, что спасаю эту нацию. Думаю, эта нация будет очень скоро сокрушена. – сказал Трамп. – Это мощная военная машина – давайте смотреть правде в глаза. И если бы не я – именно я дал им «Джавелины», которые уничтожили танки».

Трамп подчеркнул, что считает, что он поступает правильно, спасая Украину. «Премьер-министр Норвегии – очень уважаемый человек – сказал, что если бы президент Трамп не вмешался, эта война бы никогда не закончилась. Я считаю, что оказываю Украине огромную услугу. Я в это верю», – сказал он.

На вопрос видит ли он ситуацию, при которой США вмешаются в конфликт и поддержат Украину большим количеством вооружений для сохранения ее территориальной целостности, Трамп ответил: «Это не обязательно должно быть оружие в привычном смысле».

«Существует множество форм оружия. Это может быть не оружие с пулями. Это могут быть санкции. Это может быть банковское давление. Это могут быть и другие формы оружия», – пояснил он, говоря о средствах воздействия на Россию.

Трамп также отметил, что сейчас усилия по разрешению конфликта находятся на финальной стадии.

«Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Мы уже на финишной прямой, – сказал он. – И опять же – это война [Джо] Байдена. Я не хочу, чтобы ее повесили на меня. Я не хочу нести за нее ответственность. Это ужасная война. Ее никогда не должно было быть».

Накануне президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кремль подчеркивал, что таким образом Россия заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. 29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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