Трамп заявил о попытке спасти Украину от полного разгрома

Трамп заявил о попытке спасти Украину от полного разгромаПереговоры, по его словам, уже вышли на финишную прямую
Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается спасти Украину, иначе он будет полностью разгромлена. Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналу The Atlantic.
«Я считаю, что спасаю эту нацию. Думаю, эта нация будет очень скоро сокрушена. – сказал Трамп. – Это мощная военная машина – давайте смотреть правде в глаза. И если бы не я – именно я дал им «Джавелины», которые уничтожили танки».
Трамп подчеркнул, что считает, что он поступает правильно, спасая Украину. «Премьер-министр Норвегии – очень уважаемый человек – сказал, что если бы президент Трамп не вмешался, эта война бы никогда не закончилась. Я считаю, что оказываю Украине огромную услугу. Я в это верю», – сказал он.
На вопрос видит ли он ситуацию, при которой США вмешаются в конфликт и поддержат Украину большим количеством вооружений для сохранения ее территориальной целостности, Трамп ответил: «Это не обязательно должно быть оружие в привычном смысле».
«Существует множество форм оружия. Это может быть не оружие с пулями. Это могут быть санкции. Это может быть банковское давление. Это могут быть и другие формы оружия», – пояснил он, говоря о средствах воздействия на Россию.
Трамп также отметил, что сейчас усилия по разрешению конфликта находятся на финальной стадии.
«Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Мы уже на финишной прямой, – сказал он. – И опять же – это война [Джо] Байдена. Я не хочу, чтобы ее повесили на меня. Я не хочу нести за нее ответственность. Это ужасная война. Ее никогда не должно было быть».
Накануне президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кремль подчеркивал, что таким образом Россия заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. 29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».