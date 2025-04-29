Дмитрий Медведев рассказал, что останавливает противников России

Дмитрий Медведев рассказал, что останавливает противников РоссииОн также призвал после завершения боевых действий на Украине создать Нюрнберг 2.0
Президент США Дональд Трамп, по сути, признал, что ответственность за конфликт на Украине несут сами Соединенные Штаты, Европа и Киев. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на просветительском марафоне «Знание. Первые». По мнению Медведева, Трамп «набрался мужества и назвал ответственной за украинских кризис вовсе не Россию, как это твердили на протяжении многих лет», а своего предшественника – 46-го президента США Джо Байдена.
Медведев считает, что виновником кризиса, «в результате которого человечество вышло на последнюю грань опасности», является «англосаксонская тусовка и ее корыстные игры». «В ее основе всегда были коварство и алчность, при неизменно благостном, как принято выражаться, покер-фейсе. К сожалению, и мы тоже долгое время проявляли близорукость», – сказал зампред Совбеза. По его словам, США и Западной Европе, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию и другие страны, «не нужно было доверять».
Вместе с этим в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Медведев напомнил, что в США в мае отмечают «всего лишь день памяти и примирения». А 2 сентября, по его словам, страна отмечает день капитуляции Японии во Второй мировой. «Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия. <...> Кровь и радиоактивный пепел использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи», – считает зампред Совбеза. Он же добавил, что «основные победы ковались» Красной армией под Москвой, Курском, Сталинградом и в ряде других мест, в том числе в европейских городах.
Помимо этого, по словам Медведева, 80 лет назад, когда боевые действия еще продолжались, по указанию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «в строжайшей тайне начала разрабатываться особая операция под кодовым названием "Немыслимое". Ее целью было вытеснение советских войск из Восточной Германии и Польши, а начало операции планировалось на 1 июля 1945 г., сказал Медведев.
«Уже тогда Лондон готовил против нас Третью мировую войну. Но, правда, британский комитет начальников штабов <...> счел операцию невозможной из-за значительного превосходства Красной Армии в людях и технике. <...> Это позволило избежать фатальных последствий. Отсюда вывод: наших противников останавливает только военная мощь. Это всецело справедливо и сегодня», – заявил зампред Совбеза.
По мнению Медведева, России необходимо «завершить победой специальную военную операцию на Украине». При этом он добавил, что во время ее проведения «законной целью» для Вооруженных сил России являются «не только военнослужащие, но и любые наемники западных стран». Зампред Совбеза также считает, что после завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира «необходимо создать международный трибунал, своего рода Нюрнберг 2.0». По его словам, с этим не справится Международный уголовный суд – страны должны создать новую структуру, альтернативную Гаагской.
Для развития всех государств нужно думать о заключении «новых базовых международных документов в сфере экономики, финансов, коллективной безопасности, гуманитарного сотрудничества», говорит Медведев. Все, что сейчас делает Европа, по его мнению, – это «слабоумие без отваги». России необходимо взаимодействовать не с «перепуганными сателлитами», а с США, говорит зампред Совбеза. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы вывести этот диалог в прагматичную плоскость с учетом реальных обстоятельств, интересов и возможностей», – сказал он.
Отвечая на вопросы присутствующих, Медведев заявил, что Европа находится «в противоречивом состоянии». Ее нынешний конфликт с США носит не только экономический, но и идеологический характер, считает он. В то время, как в Европе «неоглобалистские силы» пытаются проводить курс против России, в США пришли к власти «консервативные, более традиционные силы, которые хотят успокоения ситуации». Медведев уверен, что «Европу поставят на место», при этом она «продолжит тихую войну против Трампа».
Одна из студенток поинтересовалась у зампреда Совбеза, друзья или враги сейчас Россия и США. Она привела слова экс-госсекретаря США, политолога Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки может опасно, но быть другом – смертельно». На это Медведев ответил другим его высказыванием: «У Америки нет постоянных друзей или врагов, есть только интересы». По словам Медведева, Россия и США – «и не друзья, и в полном смысле не враги». При этом, как сказал он, «очевидно», что страны являются геополитическими соперниками, и это продлится долго. «Возможность восстановить доверие между нашими странами существует», – вместе с этим допустил он.