Дмитрий Медведев рассказал, что останавливает противников России

Одна из студенток поинтересовалась у зампреда Совбеза, друзья или враги сейчас Россия и США. Она привела слова экс-госсекретаря США, политолога Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки может опасно, но быть другом – смертельно». На это Медведев ответил другим его высказыванием: «У Америки нет постоянных друзей или врагов, есть только интересы». По словам Медведева, Россия и США – «и не друзья, и в полном смысле не враги». При этом, как сказал он, «очевидно», что страны являются геополитическими соперниками, и это продлится долго. «Возможность восстановить доверие между нашими странами существует», – вместе с этим допустил он.