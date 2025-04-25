Трамп назвал слова о завершении конфликта на Украине за один день фигурой речи

Во время президентской гонки в 2024 г. Трамп не раз говорил, что сможет завершить украинский конфликт за один день. Позже в СМИ появлялась информация о том, что этот срок был перенесен до католической Пасхи, которая в этом году праздновалась 20 апреля, к юбилею победы в Великой Отечественной войне 9 мая или до 100 дней после его инаугурации, то есть до конца апреля.