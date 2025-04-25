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Трамп назвал слова о завершении конфликта на Украине за один день фигурой речи

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его слова о том, что он сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа, были фигурой речь. Об это он рассказал в интервью журналу Time.

Во время президентской гонки в 2024 г. Трамп не раз говорил, что сможет завершить украинский конфликт за один день. Позже в СМИ появлялась информация о том, что этот срок был перенесен до католической Пасхи, которая в этом году праздновалась 20 апреля, к юбилею победы в Великой Отечественной войне 9 мая или до 100 дней после его инаугурации, то есть до конца апреля.

24 апреля он заявил, что у него есть собственный дедлайн по этому вопросу. Точные дату или период Трамп не назвал. Президент США отметил, что по истечении крайнего срока он пересмотрит свою позицию по этому вопросу.

Ранее Трамп выразил надежду, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто на текущей неделе. Он сделал такое заявление после того, как Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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