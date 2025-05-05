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Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам

Ведомости

Средняя продолжительность жизни жителей Москвы приблизилась к отметке в 80 лет. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам, в прошлом году – 79,5», – сказал Собянин.

Собянин отметил, что это хороший европейской результат, учитывая особенности российского климата и условия жизни.

Также в ходе встречи мэр Москвы сообщил, что за последние шесть лет экономика столицы выросла на четверть. По его словам, в городе наблюдается рост обрабатывающего производства и промышленности в целом. В последние годы Москва переживает процесс современной индустриализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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