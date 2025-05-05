Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам
Средняя продолжительность жизни жителей Москвы приблизилась к отметке в 80 лет. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы приблизились по ожидаемой продолжительность жизни к 80 годам, в прошлом году – 79,5», – сказал Собянин.
Собянин отметил, что это хороший европейской результат, учитывая особенности российского климата и условия жизни.
Также в ходе встречи мэр Москвы сообщил, что за последние шесть лет экономика столицы выросла на четверть. По его словам, в городе наблюдается рост обрабатывающего производства и промышленности в целом. В последние годы Москва переживает процесс современной индустриализации.