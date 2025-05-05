Собянин: экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил, что экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть.
«Итоги работы за последний год – экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Такая неплохая динамика», – заявил Собянин.
Глава государства обратил внимание на то, что доля Москвы в экономике страны тоже существенна – свыше 21%.
«21% – это даже не считая финансового сектора. Мы же все-таки являемся финансовым центром страны, и когда считают ВРП, финансовый сектор не считают, а у нас там работает порядка 600 000 человек, значительный сектор экономики», – отметил Собянин.
По словам мэра, в городе растет обрабатывающее производство, промышленность. За последние годы наблюдается современная индустриализация Москвы. Раньше заводы перемещались в другие регионы, а сегодня власти наблюдают обратный процесс. А современное высокотехнологичное производство требует квалифицированных кадров, которые сосредоточены именно в столице.
Мэр также отметил, что оборот высокотехнологичных производств в Москве составляет около трети от общего объема промышленности страны. За последние годы этот показатель вырос в три раза.
«Это электроника, производство компьютеров, сложные технологии и так далее», – уточнил Собянин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу главы страны с мэром столицы, отмечал, что Москва – это крупнейший с точки зрения экономики и успехов субъект РФ. Поэтому Путин регулярно общается с Собяниным.