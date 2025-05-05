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Собянин: экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил, что экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть.

«Итоги работы за последний год – экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Такая неплохая динамика», – заявил Собянин.

Глава государства обратил внимание на то, что доля Москвы в экономике страны тоже существенна – свыше 21%.

«21% – это даже не считая финансового сектора. Мы же все-таки являемся финансовым центром страны, и когда считают ВРП, финансовый сектор не считают, а у нас там работает порядка 600 000 человек, значительный сектор экономики», – отметил Собянин.

По словам мэра, в городе растет обрабатывающее производство, промышленность. За последние годы наблюдается современная индустриализация Москвы. Раньше заводы перемещались в другие регионы, а сегодня власти наблюдают обратный процесс. А современное высокотехнологичное производство требует квалифицированных кадров, которые сосредоточены именно в столице.

Мэр также отметил, что оборот высокотехнологичных производств в Москве составляет около трети от общего объема промышленности страны. За последние годы этот показатель вырос в три раза.

«Это электроника, производство компьютеров, сложные технологии и так далее», – уточнил Собянин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя встречу главы страны с мэром столицы, отмечал, что Москва – это крупнейший с точки зрения экономики и успехов субъект РФ. Поэтому Путин регулярно общается с Собяниным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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