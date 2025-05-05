Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

Пресс-секретарь президента РФ назвал начавшуюся неделю очень напряженной. По его словам, запланировано много двусторонних встреч, официальные визиты, «непосредственно День победы со всеми соответствующими протокольными мероприятиями, большое количество гостей». Песков отметил, что помощник президента Юрий Ушаков расскажет на брифинге обо всех деталях, составе гостей, переговорах и встречах, «которые состоятся у главы государства завтра в районе часа дня».