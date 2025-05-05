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Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

Ведомости

У президента России Владимира Путина сегодня запланирована встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Собственно, крупнейший с точки зрения экономики, ну и, наверное, с точки зрения успехов субъект РФ – наш столичный регион. Поэтому, естественно, президент общается с Собяниным регулярно, постоянно», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал начавшуюся неделю очень напряженной. По его словам, запланировано много двусторонних встреч, официальные визиты, «непосредственно День победы со всеми соответствующими протокольными мероприятиями, большое количество гостей». Песков отметил, что помощник президента Юрий Ушаков расскажет на брифинге обо всех деталях, составе гостей, переговорах и встречах, «которые состоятся у главы государства завтра в районе часа дня».

5 мая у Путина также запланирован международный телефонный разговор.

В День Победы 9 мая Москву посетят президенты всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии. Свое участие также подтвердили президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие зарубежные лидеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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