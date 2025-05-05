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Президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Ведомости

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Монцамэ.

Хурэлсух также проведет официальную встречу с Путиным, на которой обсудит вопросы взаимоотношений и сотрудничества между двумя странами. Лидер Монголии планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и монументу «По дорогам войны» в московском парке Победы на Поклонной горе. Кроме того, он проведет встречу с россиянами, удостоенными званий Героя Монгольской Народной Республики (МНР) и Героя Труда.

29 апреля стало известно, что Москву в День Победы 9 мая посетят президенты всех стран СНГ, за исключением Украины и Молдавии. Также свое участие подтвердили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие зарубежные лидеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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