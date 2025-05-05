Президент Монголии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Хурэлсух также проведет официальную встречу с Путиным, на которой обсудит вопросы взаимоотношений и сотрудничества между двумя странами. Лидер Монголии планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и монументу «По дорогам войны» в московском парке Победы на Поклонной горе. Кроме того, он проведет встречу с россиянами, удостоенными званий Героя Монгольской Народной Республики (МНР) и Героя Труда.