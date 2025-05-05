Путин встретился с Собяниным в Кремле: главное

Касаясь темы здравоохранения, мэр сообщил, что программа реконструкции поликлиник в столице завершается. По его словам, ранее в Москве было 350 поликлиник в ветхом состоянии. По данным на прошлый год их оставалось совсем немного, а в 2025 г. все поликлиники будут реконструированы или заново построены. Сложнее ситуация со стационарами: предстоит построить около 1 млн кв. м и примерно столько же реконструировать. По словам мэра, осталось построить и обновить 30 корпусов. В течение трех-четырех лет программа также будет завершена.