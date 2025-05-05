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Путин встретился с Собяниным в Кремле: главное

По словам мэра Москвы, за последний год экономика столицы приросла на 5,5%
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным социально-экономическую ситуацию в столице. В частности, речь шла о росте экономики, инвестиционной активности, строительстве и модернизации школ, реконструкции поликлиник, поддержке городов-побратимов – Донецка и Луганска.

О развитии экономики

По словам Собянина, за последний год экономика Москвы продемонстрировала рост на 5,5%, а за шесть лет – на четверть. Мэр оценил такую динамику, как неплохую, и Путин с ним согласился. Что касается инвестиций, то они за шесть лет увеличились вдвое в сопоставимых ценах. Президент обратил внимание на существенную долю Москвы в экономике России  – свыше 21%.

На встрече было отмечено, что в 2023 г. Москва вышла на второе место в мире по паритету покупательной способности, уступая только Нью-Йорку. При этом в 2020 г. столица России занимала пятое место. Собянин выразил мнение, что столица сможет удержать эту позицию с учетом заделов, «в которых инвестиции, кадровый потенциал, возвращение промышленности, высокотеха».

«Мы надеемся, что в тройке городов мы будем», – отметил мэр.

Путин положительно оценил развитие экономики столицы, отдельно отметив ее высокое место в рейтинге городов по паритету покупательной способности. По его словам, это и есть «основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее».

О здравоохранении

Ожидаемая продолжительность жизни в Москве, по словам Собянина, составляет 79,5 лет. Мэр столицы отметил, что это хороший европейской результат, учитывая особенности российского климата и условия жизни.

Касаясь темы здравоохранения, мэр сообщил, что программа реконструкции поликлиник в столице завершается. По его словам, ранее в Москве было 350 поликлиник в ветхом состоянии. По данным на прошлый год их оставалось совсем немного, а в 2025 г. все поликлиники будут реконструированы или заново построены. Сложнее ситуация со стационарами: предстоит построить около 1 млн кв. м и примерно столько же реконструировать. По словам мэра, осталось построить и обновить 30 корпусов. В течение трех-четырех лет программа также будет завершена.

Мэр также доложил о выполнении задачи президента распространить на другие регионы сервисов с искусственным интеллектом по обработке рентгеновских снимков.

«Мы эту задачу, по сути дела, выполнили, подключили 70 регионов. Сейчас мы обрабатываем в месяц в три раза больше снимков из регионов, чем собственных», – рассказал Собянин.

О поддержке Донецка и Луганска

В городах-побратимах Донецке и Луганске было реконструировано более 2000 объектов, восстановлено свыше 1000 км инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог, отметил мэр. Теперь власти столицы переходят от инженерной инфраструктуры к благоустройству общественных пространств.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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