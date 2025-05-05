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Мишустин сыграл на гармони песню «Священная война»

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в музыкальной школе Беслана наиграл на осетинской гармони песню «Священная война». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что вместе с Мишустиным побывал в детской музыкальной школе в Беслане. Школа была открыта в 2024 г. и носит имя композитора, заслуженного деятеля искусств России Ацамаза Макоева. В ней появился первый в республике композиторский класс. Премьер лично оценил талант школьников, поблагодарил детей за усердие и похвалил за высокий уровень подготовки.

5 мая Мишустин прибыл в Северную Осетию с рабочим визитом. Он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». У монумента «Древо скорби» премьер почтил память жертв теракта в Беслане. Мишустин также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа, которые погибли при штурме школы № 1 в Беслане.

Меняйло сообщил, что в регионе ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты из республиканского бюджета в честь 80-й годовщины Победы. На единовременные выплаты в размере 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 руб. из бюджета выделено 9,5 млн руб. Средства получат 625 участников войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и другие граждане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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