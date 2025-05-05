Мишустин сыграл на гармони песню «Священная война»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в музыкальной школе Беслана наиграл на осетинской гармони песню «Священная война». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что вместе с Мишустиным побывал в детской музыкальной школе в Беслане. Школа была открыта в 2024 г. и носит имя композитора, заслуженного деятеля искусств России Ацамаза Макоева. В ней появился первый в республике композиторский класс. Премьер лично оценил талант школьников, поблагодарил детей за усердие и похвалил за высокий уровень подготовки.
5 мая Мишустин прибыл в Северную Осетию с рабочим визитом. Он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». У монумента «Древо скорби» премьер почтил память жертв теракта в Беслане. Мишустин также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа, которые погибли при штурме школы № 1 в Беслане.
Меняйло сообщил, что в регионе ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты из республиканского бюджета в честь 80-й годовщины Победы. На единовременные выплаты в размере 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 руб. из бюджета выделено 9,5 млн руб. Средства получат 625 участников войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и другие граждане.