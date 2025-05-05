Мишустин сыграл на гармони песню «Священная война»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что вместе с Мишустиным побывал в детской музыкальной школе в Беслане. Школа была открыта в 2024 г. и носит имя композитора, заслуженного деятеля искусств России Ацамаза Макоева. В ней появился первый в республике композиторский класс. Премьер лично оценил талант школьников, поблагодарил детей за усердие и похвалил за высокий уровень подготовки.