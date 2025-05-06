Вдова генерала Кириллова может стать сенатором от Костромской области

Сенатором от Костромской области может стать Светлана Кириллова – вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к облдуме и администрации президента. Она участвует в праймериз «Единой России» на выборах 14 сентября. Действующий сенатор Сергей Калашник в отборе не участвует.