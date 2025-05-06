Вдова генерала Кириллова может стать сенатором от Костромской области
Сенатором от Костромской области может стать Светлана Кириллова – вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к облдуме и администрации президента. Она участвует в праймериз «Единой России» на выборах 14 сентября. Действующий сенатор Сергей Калашник в отборе не участвует.
- Кириллова родилась в Костроме, проблем с цензом оседлости у нее нет. С 1990-х она служит в военном здравоохранении. Сейчас – главный эксперт в войсках РХБЗ.
В конце 2024-го с Кирилловой встречался губернатор Сергей Ситников.
В апреле 2025-го «Единая Россия» обсуждала включение ее в лидеры списка на выборах-2026 как «женщину-символ».
Впрочем, председатель Костромской облдумы Алексей Анохин («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что говорить о том, кто станет новым сенатором, сейчас преждевременно.
Эксперты отмечают существующий тренд: в 2024-м сенаторами стали трое участников спецоперации. Кириллова усилит эту тенденцию.
Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов задержан. Посмертно Кириллов получил звание Героя России.