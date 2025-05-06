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Вдова генерала Кириллова может стать сенатором от Костромской области

Ведомости

Сенатором от Костромской области может стать Светлана Кириллова – вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к облдуме и администрации президента. Она участвует в праймериз «Единой России» на выборах 14 сентября. Действующий сенатор Сергей Калашник в отборе не участвует.

  • Кириллова родилась в Костроме, проблем с цензом оседлости у нее нет. С 1990-х она служит в военном здравоохранении. Сейчас – главный эксперт в войсках РХБЗ.

  • В конце 2024-го с Кирилловой встречался губернатор Сергей Ситников.

  • В апреле 2025-го «Единая Россия» обсуждала включение ее в лидеры списка на выборах-2026 как «женщину-символ».

Впрочем, председатель Костромской облдумы Алексей Анохин («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что говорить о том, кто станет новым сенатором, сейчас преждевременно.

Эксперты отмечают существующий тренд: в 2024-м сенаторами стали трое участников спецоперации. Кириллова усилит эту тенденцию.

Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов задержан. Посмертно Кириллов получил звание Героя России.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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