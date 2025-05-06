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Вдова убитого генерала Кириллова может стать сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова решила участвовать в региональных выборах от «Единой России»
Александр Тихонов
Елена Мухаметшина
Вдова генерала Кириллова (на фото стихийный мемориал на месте его гибели) Светлана Кириллова решила попробовать свои силы в политике: она может быть делегирована в Совет Федерации от Костромской области
Вдова генерала Кириллова (на фото стихийный мемориал на месте его гибели) Светлана Кириллова решила попробовать свои силы в политике: она может быть делегирована в Совет Федерации от Костромской области / YURI KOCHETKOV / EPA / ТАСС

Новым сенатором от Костромской области, вероятнее всего, станет вдова убитого в 2024 г. начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник, близкий к костромской областной думе, которая может делегировать Кириллову в Совет Федерации (СФ) в случае ее избрания депутатом, и собеседник, близкий к администрации президента (АП). Кириллова заявилась на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 14 сентября. Действующий представитель заксобрания в СФ Сергей Калашник в праймериз не участвует. Сенатором от органа законодательной власти в соответствии с законом «О порядке формирования СФ» может стать только региональный депутат.

У Кирилловой не возникнет проблем с цензом оседлости (кандидат в сенаторы должен проживать в соответствующем регионе в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению): как и ее погибший супруг, она родилась и выросла в Костроме. С конца 1990-х гг. Кириллова служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России, отмечается в ее видеообращении, опубликованном на сайте предварительного голосования. «Кострома – это моя родина», – говорит она. На сайте указано, что Кириллова занимает должность главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

21 февраля 2025 г. в школе № 11 Костромы, где учился Кириллов, была открыта памятная доска в его честь. В церемонии участвовала вдова генерала. 31 декабря 2024 г. с ней встречался губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Герой посмертно

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 г. Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с апреля 2017 г. и известен публичными высказываниями о западных биолабораториях на территории Украины и подозрительных аспектах деятельности этих объектов.

Предположительно заказчиком теракта является Служба безопасности Украины. Подозреваемый в исполнении убийства гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов был задержан 18 декабря и помещен в СИЗО. 20 декабря министр обороны России Андрей Белоусов передал Кирилловой звезду Героя России – награду, которой погибший был удостоен посмертно указом президента Владимира Путина.

На встрече, сообщалось на его странице в VK, обсуждались вопросы оказания помощи костромским полкам и поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также реализация на территории региона патриотических и социально значимых проектов.

В конце апреля единороссы провели стратегическую сессию с участием первого замглавы АП Сергея Кириенко, где обсуждался в том числе будущий партийный список ЕР на выборах в Госдуму 2026 г., и тогда партийцы упоминали, что в лидерах списка должна быть женщина, представитель архетипа «мать/жена героя», как врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк или Светлана Кириллова, вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, напоминает политолог Константин Калачев. «Но если у партии есть планы на Светлану Кириллову, то встает вопрос о ее статусе, который снимается сенаторством (не просто вдова). С точки зрения аппаратной логики так и должно быть», – сказал он «Ведомостям».

На выборы без праймериз

Сенаторы от заксобраний Новосибирской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Карелин и Григорий Ледков не заявились на предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Впрочем, согласно положению о предварительном голосовании, они могут быть включены в общую часть партийных списков минуя стадию праймериз. «Ведомости» направили запросы представителям Карелина и Ледкова. Собеседник в окружении Карелина говорит, что он один их тех, кто возглавит партсписок на региональных выборах.

Делегирование в СФ людей, связанных с военной повесткой, – не новый сюжет, отмечает ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. «В 2024 г. трое человек с опытом боевых действий стали сенаторами: Амыр Аргамаков (Республика Алтай), Алексей Кондратьев (Курская область), Юрий Нимченко (Крым). Поэтому возможный переход Кирилловой в Совфед скорее подкрепляет уже сложившуюся тенденцию, нежели создает новую. А для властей Костромской области это федеральный инфоповод, полезный в рамках проведения трехуровневой кампании в 2025 г.: там одновременно выбирают губернатора, облдуму и горсовет Костромы», – сказал эксперт.

Почти в каждом субъекте делаются символические назначения в зависимости от контекста, все они согласуются с федеральным центром, соглашается политолог Александр Кынев. «Участники спецоперации в данном контексте – довольно широкое понятие. Им может быть член семьи участника боевых действий или руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества». То есть это необязательно непосредственный участник спецоперации», – сказал он «Ведомостям». 

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