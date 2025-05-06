Вдова убитого генерала Кириллова может стать сенатором от Костромской области

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 г. Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с апреля 2017 г. и известен публичными высказываниями о западных биолабораториях на территории Украины и подозрительных аспектах деятельности этих объектов.

Предположительно заказчиком теракта является Служба безопасности Украины. Подозреваемый в исполнении убийства гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов был задержан 18 декабря и помещен в СИЗО. 20 декабря министр обороны России Андрей Белоусов передал Кирилловой звезду Героя России – награду, которой погибший был удостоен посмертно указом президента Владимира Путина.