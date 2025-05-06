Песков не стал комментировать сообщения о новом вторжении в Курскую область
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал возможную повторную попытку вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область.
«Эта тема связана непосредственно с ходом специальной военной операции. И здесь я рекомендую обращаться в Министерство обороны», – сказал он.
Утром 5 мая в районе деревни Щеголек и села Званый Курской области в результате налетов украинских FPV-дронов погибли две женщины и один мужчина, сообщал временно исполняющий губернатор региона Александр Хинштейн.
30 апреля Хинштейн сообщил, что с августа 2024 г., когда вооруженные силы Украины начали вторжение в Курскую область, погибло 288 мирных жителей. Еще 430 были госпитализированы.