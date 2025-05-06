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Песков не стал комментировать сообщения о новом вторжении в Курскую область

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал возможную повторную попытку вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область.

«Эта тема связана непосредственно с ходом специальной военной операции. И здесь я рекомендую обращаться в Министерство обороны», – сказал он.

Утром 5 мая в районе деревни Щеголек и села Званый Курской области в результате налетов украинских FPV-дронов погибли две женщины и один мужчина, сообщал временно исполняющий губернатор региона Александр Хинштейн.

30 апреля Хинштейн сообщил, что с августа 2024 г., когда вооруженные силы Украины начали вторжение в Курскую область, погибло 288 мирных жителей. Еще 430 были госпитализированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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