Ушаков: Путин и глава КНР проведут личную встречу
Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе рабочего визита в Москву проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ее рамках они обсудят, в том числе, украинский кризис и российско-американские отношения. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он также рассказал, что президенты будут общаться как в узком формате, так и в формате делегаций. Особенно Ушаков выделил экономическими вопросы и тему энергетики среди тех, что обсудят Путин и Си.
Затем состоится официальный ланч. По информации помощника президента, на нем страны представят примерно по восемь человек с каждой стороны. Там будут обсуждаться стратегические вопросы, отметил Ушаков.
Си посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая. В ходе своего визита лидер КНР также проведет переговоры с российским руководством, на которых будут обсуждаться вопросы развития «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Ожидается, что стороны также подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.