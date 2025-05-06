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Ушаков: Путин и глава КНР проведут личную встречу

Ведомости

Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе рабочего визита в Москву проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ее рамках они обсудят, в том числе, украинский кризис и российско-американские отношения. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он также рассказал, что президенты будут общаться как в узком формате, так и в формате делегаций. Особенно Ушаков выделил экономическими вопросы и тему энергетики среди тех, что обсудят Путин и Си.

Затем состоится официальный ланч. По информации помощника президента, на нем страны представят примерно по восемь человек с каждой стороны. Там будут обсуждаться стратегические вопросы, отметил Ушаков.

Си посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая. В ходе своего визита лидер КНР также проведет переговоры с российским руководством, на которых будут обсуждаться вопросы развития «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Ожидается, что стороны также подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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