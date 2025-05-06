В Пакистане сообщают о ракетном ударе со стороны Индии
Индия выпустила ракеты по Пакистану, сообщает GeoTV со ссылкой на заявление генерального директора межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмеда Шарифа Чаудхри.
Военный представитель заявляет, что все самолеты ВВС Пакистана находятся в воздухе. «Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он выберет, – предупредил генеральный директор ISPR. – Эта провокация не останется без ответа».
5 мая постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад в интервью «РИА Новости» заявил о серьезном риске эскалации ситуации.
Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего 22 апреля в Кашмире. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», поддерживаемой Пакистаном, атаковали туристов в долине Байсаран, в результате чего погибли 26 человек.