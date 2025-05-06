В Пакистане сообщают о ракетном ударе со стороны Индии

Военный представитель заявляет, что все самолеты ВВС Пакистана находятся в воздухе. «Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он выберет, – предупредил генеральный директор ISPR. – Эта провокация не останется без ответа».