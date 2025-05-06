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В Пакистане сообщают о ракетном ударе со стороны Индии

Ведомости

Индия выпустила ракеты по Пакистану, сообщает GeoTV со ссылкой на заявление генерального директора межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмеда Шарифа Чаудхри.

Военный представитель заявляет, что все самолеты ВВС Пакистана находятся в воздухе. «Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он выберет, – предупредил генеральный директор ISPR. – Эта провокация не останется без ответа».

5 мая постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад в интервью «РИА Новости» заявил о серьезном риске эскалации ситуации.

Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего 22 апреля в Кашмире. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», поддерживаемой Пакистаном, атаковали туристов в долине Байсаран, в результате чего погибли 26 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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