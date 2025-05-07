Трамп раскритиковал решение исключить Россию из G8

«Россия раньше была членом того, что тогда называлось G8. Думаю, я тогда еще не был особо в политике, но знаю, что Обаме это не нравилось, и они проголосовали за исключение России, – сказал он. – Я считаю, что если бы ее не исключили, что было очень глупым решением. Ведь это просто группа людей за одним столом, я много раз сидел с ними. Ты начинаешь понимать друг друга. И я думаю, если бы Россия оставалась в G8, этого нелепого и смертельного конфликта, возможно, бы не было. Это было плохое решение».