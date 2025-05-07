Газета
Телеграм
/ Политика

Трамп раскритиковал решение исключить Россию из G8

Он добавил, что сейчас не лучшее время возвращать РФ в группу
Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение об исключении России из состава «Группы восьми» (G8), назвав его «глупым», но добавил, что сейчас не лучшее время для ее возвращения в группу.

«Россия раньше была членом того, что тогда называлось G8. Думаю, я тогда еще не был особо в политике, но знаю, что Обаме это не нравилось, и они проголосовали за исключение России, – сказал он. – Я считаю, что если бы ее не исключили, что было очень глупым решением. Ведь это просто группа людей за одним столом, я много раз сидел с ними. Ты начинаешь понимать друг друга. И я думаю, если бы Россия оставалась в G8, этого нелепого и смертельного конфликта, возможно, бы не было. Это было плохое решение».

На вопрос о том, собирается ли он пригласить Москву обратно в G7, Трамп сказал, «Я думаю, сейчас не лучшее время». «Мы упустили тот момент, не так ли? Мы упустили его из-за еще одного “великолепного” решения некоторых людей, которые вообще не должны были принимать решения», – сказал американский президент.

Во время общения с журналистами, на котором также присутствовал президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, Трамп заявил, что не знал о том, что Россия отстранена от соревнований под эгидой ФИФА после начала специальной военной операции в Украине.

«Я не знал об этом. Правда?» – сказал он, когда его спросили о позиции по поводу отстранения России от турниров. Одновременно с этим, Инфантино выразил надежду на то, что Россия вернется в мировую футбольную организацию.

«Мы надеемся, что что-то произойдет, наступит мир, и Россия будет снова принята», – сказал он.

Группа G7 представляет собой международное объединение ведущих экономических держав. В ее состав сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма РФ была исключена из состава группы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных