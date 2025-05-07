Трамп раскритиковал решение исключить Россию из G8

Трамп раскритиковал решение исключить Россию из G8Он добавил, что сейчас не лучшее время возвращать РФ в группу
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение об исключении России из состава «Группы восьми» (G8), назвав его «глупым», но добавил, что сейчас не лучшее время для ее возвращения в группу.
«Россия раньше была членом того, что тогда называлось G8. Думаю, я тогда еще не был особо в политике, но знаю, что Обаме это не нравилось, и они проголосовали за исключение России, – сказал он. – Я считаю, что если бы ее не исключили, что было очень глупым решением. Ведь это просто группа людей за одним столом, я много раз сидел с ними. Ты начинаешь понимать друг друга. И я думаю, если бы Россия оставалась в G8, этого нелепого и смертельного конфликта, возможно, бы не было. Это было плохое решение».
На вопрос о том, собирается ли он пригласить Москву обратно в G7, Трамп сказал, «Я думаю, сейчас не лучшее время». «Мы упустили тот момент, не так ли? Мы упустили его из-за еще одного “великолепного” решения некоторых людей, которые вообще не должны были принимать решения», – сказал американский президент.
Во время общения с журналистами, на котором также присутствовал президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, Трамп заявил, что не знал о том, что Россия отстранена от соревнований под эгидой ФИФА после начала специальной военной операции в Украине.
«Я не знал об этом. Правда?» – сказал он, когда его спросили о позиции по поводу отстранения России от турниров. Одновременно с этим, Инфантино выразил надежду на то, что Россия вернется в мировую футбольную организацию.
«Мы надеемся, что что-то произойдет, наступит мир, и Россия будет снова принята», – сказал он.
Группа G7 представляет собой международное объединение ведущих экономических держав. В ее состав сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма РФ была исключена из состава группы.