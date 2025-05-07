Индия заявила о семи погибших после обстрела со стороны Пакистана
Не менее семи человек погибли и около 30 пострадали в Индии в результате атаки Пакистана по районам Кашмира, сообщило Associated Press со ссылкой на полицию и медиков страны.
После атаки Индии Пакистан закрыл воздушное пространство на двое суток, заявив о готовности произвести ответный удар. Атака началась после полуночи 7 мая.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Индийское оборонное ведомство сообщило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на апрельский теракт в Кашмире. Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».
22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран в Кашмире, погибли 26 человек. Индия заявила о причастности Пакистана к теракту.