Индия заявила о семи погибших после обстрела со стороны Пакистана

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Индийское оборонное ведомство сообщило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на апрельский теракт в Кашмире. Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».