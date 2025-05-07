МИД РФ выразил обеспокоенность обострением индийско-пакистанского конфликта
МИД РФ глубоко обеспокоен усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после атаки в Кашмире. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом», – сообщила Захарова.
МИД РФ призвал участников конфликта к сдержанности, чтобы не допустить развития ситуации в негативном ключе, а также выразил надежду на мирное урегулирование разногласий «согласно положениям Симлского соглашения 1972 г. и Лахорской декларации 1999 г.».
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире 22 апреля, в ходе которого погибли 26 человек.
5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что и Индия, и Пакистан – партнеры РФ, поэтому в Кремле обеспокоены усилением противостояния государств. Он пообещал в дальнейшем проинформировать о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с главами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Шахбазом Шарифом.