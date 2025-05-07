МИД РФ выразил обеспокоенность обострением индийско-пакистанского конфликта

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире 22 апреля, в ходе которого погибли 26 человек.