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МИД РФ выразил обеспокоенность обострением индийско-пакистанского конфликта

Ведомости

МИД РФ глубоко обеспокоен усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после атаки в Кашмире. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом», – сообщила Захарова.

МИД РФ призвал участников конфликта к сдержанности, чтобы не допустить развития ситуации в негативном ключе, а также выразил надежду на мирное урегулирование разногласий «согласно положениям Симлского соглашения 1972 г. и Лахорской декларации 1999 г.».

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире 22 апреля, в ходе которого погибли 26 человек.

5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что и Индия, и Пакистан – партнеры РФ, поэтому в Кремле обеспокоены усилением противостояния государств. Он пообещал в дальнейшем проинформировать о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с главами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Шахбазом Шарифом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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