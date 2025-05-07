Кремль надеется на выравнивание ситуации с отсутствием России в мировом футболе
Пока никто не может ответить на вопрос, возможно ли участие российских футболистов в чемпионате мира 2026 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», – отметил он.
6 мая президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой в присутствии президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил, что не знал об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА после начала спецоперации на Украине. Инфантино признался, что надеется на возвращение РФ в мировую футбольную организацию, когда «наступит мир».