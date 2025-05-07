Кремль надеется на выравнивание ситуации с отсутствием России в мировом футболе

6 мая президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой в присутствии президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил, что не знал об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА после начала спецоперации на Украине. Инфантино признался, что надеется на возвращение РФ в мировую футбольную организацию, когда «наступит мир».