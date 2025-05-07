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Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами

Ведомости

В ходе визита вьетнамской делегации в Санкт-Петербург председатель комитета по внешним связям города Евгений Григорьев и зампред народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куеном подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве) между городами. Об этом сообщается на сайте петербургского органа.

В соответствии с документом стороны будут развивать партнерство в сферах торговли, экономики и других сферах. Кроме того, города договорились содействовать осуществлению инвестиционных проектов, расширению деловых связей, а также поддерживать проведение совместных конференций и других мероприятий.

Во встрече приняли участие зампред законодательного собрания Санкт‑Петербурга Николай Бондаренко, а также и. о. руководителя территориального органа – представителя МИД РФ Максим Полетаев.

Григорьев отметил, что в 2020 г. Вьетнам стал первой страной, получившей статус приоритетного направления международной деятельности Санкт-Петербурга. Он считает, что народы объединяет «память о героической истории». Глава комитета также подчеркнул, что сейчас стоит задача продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества между странами.

Нгуен Мань Куен, в свою очередь, поздравил российскую сторону с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и перечислил перспективные направления взаимодействия между Ханоем и Санкт‑Петербургом.

Ханой стал пятым побратимом Санкт‑Петербурга из Вьетнама. У города уже есть соглашения о сотрудничестве с Хошимином, Хайфоном, провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Москву на парад к 80-летию Победы прибудут лидеры 29 стран. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне. По словам Ушакова, Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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