Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами
В ходе визита вьетнамской делегации в Санкт-Петербург председатель комитета по внешним связям города Евгений Григорьев и зампред народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куеном подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве) между городами. Об этом сообщается на сайте петербургского органа.
В соответствии с документом стороны будут развивать партнерство в сферах торговли, экономики и других сферах. Кроме того, города договорились содействовать осуществлению инвестиционных проектов, расширению деловых связей, а также поддерживать проведение совместных конференций и других мероприятий.
Во встрече приняли участие зампред законодательного собрания Санкт‑Петербурга Николай Бондаренко, а также и. о. руководителя территориального органа – представителя МИД РФ Максим Полетаев.
Григорьев отметил, что в 2020 г. Вьетнам стал первой страной, получившей статус приоритетного направления международной деятельности Санкт-Петербурга. Он считает, что народы объединяет «память о героической истории». Глава комитета также подчеркнул, что сейчас стоит задача продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества между странами.
Нгуен Мань Куен, в свою очередь, поздравил российскую сторону с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и перечислил перспективные направления взаимодействия между Ханоем и Санкт‑Петербургом.
Ханой стал пятым побратимом Санкт‑Петербурга из Вьетнама. У города уже есть соглашения о сотрудничестве с Хошимином, Хайфоном, провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.
6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в Москву на парад к 80-летию Победы прибудут лидеры 29 стран. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне. По словам Ушакова, Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.