Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами

Григорьев отметил, что в 2020 г. Вьетнам стал первой страной, получившей статус приоритетного направления международной деятельности Санкт-Петербурга. Он считает, что народы объединяет «память о героической истории». Глава комитета также подчеркнул, что сейчас стоит задача продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества между странами.