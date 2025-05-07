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Вэнс оценил переговорные позиции России по Украине

Ведомости

В ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует чрезмерных уступок.

«Сейчас русские запрашивают определенный набор требований... уступок для завершения конфликта. Мы думаем, что они просят слишком много», – сказал он.

Вэнс уточнил, что не отрицает заинтересованность России в достижении мира. «Я пока не очень пессимистично настроен по этому поводу. Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в разрешении этой ситуации», – сказал Вэнс.

Вице-президент также подчеркнул необходимость понимания позиции и целеполагания Москвы.

По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.

Вэнс отметил, что США пытаются сосредоточить внимание на условиях долгосрочного завершения конфликта вместо 30-дневного прекращения огня.

В заключительной части ответа он заявил, что продолжение конфликта оказывает негативное влияние на всех, включая США и Европу.

«Мы считаем, что если холодные головы преуспеют, то мы сможем достичь долгосрочного мира, экономически выгодного и России, и Украине. И самое главное – это положит конец людским потерям», – сказал Вэнс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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