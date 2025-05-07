Вэнс оценил переговорные позиции России по Украине
В ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует чрезмерных уступок.
«Сейчас русские запрашивают определенный набор требований... уступок для завершения конфликта. Мы думаем, что они просят слишком много», – сказал он.
Вэнс уточнил, что не отрицает заинтересованность России в достижении мира. «Я пока не очень пессимистично настроен по этому поводу. Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в разрешении этой ситуации», – сказал Вэнс.
Вице-президент также подчеркнул необходимость понимания позиции и целеполагания Москвы.
По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.
Вэнс отметил, что США пытаются сосредоточить внимание на условиях долгосрочного завершения конфликта вместо 30-дневного прекращения огня.
В заключительной части ответа он заявил, что продолжение конфликта оказывает негативное влияние на всех, включая США и Европу.
«Мы считаем, что если холодные головы преуспеют, то мы сможем достичь долгосрочного мира, экономически выгодного и России, и Украине. И самое главное – это положит конец людским потерям», – сказал Вэнс.