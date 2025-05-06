Ушаков: территориальные вопросы активно обсуждаются с американскими коллегами

В тот же день представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она подчеркнула важность прямого диалога между конфликтующими сторонами. По словам Брюс, США продолжат поддерживать мирный процесс, но ключевая ответственность за урегулирование конфликта лежит на конкретных действиях Москвы и Киева.