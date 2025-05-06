Ушаков: территориальные вопросы активно обсуждаются с американскими коллегами
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что территориальные вопросы активно обсуждаются с американскими коллегами. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.
«Территориальные вопросы активно обсуждаются, если вы имеете в виду с американскими коллегами», – отметил Ушаков.
2 мая госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News высказал мнение, что Украина не сможет вернуть границы 2014 г. Такое заявление прозвучало в контексте усилий президента Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования между Москвой и Киевом.
В тот же день представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она подчеркнула важность прямого диалога между конфликтующими сторонами. По словам Брюс, США продолжат поддерживать мирный процесс, но ключевая ответственность за урегулирование конфликта лежит на конкретных действиях Москвы и Киева.