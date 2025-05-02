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Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 г. Такое мнение он высказал в контексте усилий президента Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

По словам Рубио, у конфликта нет военного решения и Украина «не сможет отбросить русских на те позиции, где они находились в 2014 г.».

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп с начала своего президентского срока активно работает над урегулированием конфликта. При этом Рубио раскритиковал администрацию бывшего президента Джо Байдена, заявив, что она не предпринимала никаких значимых шагов в этом направлении.

По словам Рубио, сейчас впервые стало понятно, что нужно Украине и РФ для прекращения конфликта.

«Проблема заключается в том, что эти позиции пока остаются далеки друг от друга», – отметил он.

2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах России и Украины. Она подчеркнула необходимость прямого диалога между сторонами. В то же время, по ее словам, США продолжат поддерживать мирный процесс, однако разрешение ситуации зависит от «конкретных действий» Москвы и Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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