Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года

2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах России и Украины. Она подчеркнула необходимость прямого диалога между сторонами. В то же время, по ее словам, США продолжат поддерживать мирный процесс, однако разрешение ситуации зависит от «конкретных действий» Москвы и Киева.