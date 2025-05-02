Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 г. Такое мнение он высказал в контексте усилий президента Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования между Москвой и Киевом.
По словам Рубио, у конфликта нет военного решения и Украина «не сможет отбросить русских на те позиции, где они находились в 2014 г.».
Госсекретарь подчеркнул, что Трамп с начала своего президентского срока активно работает над урегулированием конфликта. При этом Рубио раскритиковал администрацию бывшего президента Джо Байдена, заявив, что она не предпринимала никаких значимых шагов в этом направлении.
По словам Рубио, сейчас впервые стало понятно, что нужно Украине и РФ для прекращения конфликта.
«Проблема заключается в том, что эти позиции пока остаются далеки друг от друга», – отметил он.
2 мая представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в переговорах России и Украины. Она подчеркнула необходимость прямого диалога между сторонами. В то же время, по ее словам, США продолжат поддерживать мирный процесс, однако разрешение ситуации зависит от «конкретных действий» Москвы и Киева.