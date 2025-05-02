Госдеп: США отказываются от роли посредника в переговорах России и Украины

26 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.