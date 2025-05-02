Госдеп: США отказываются от роли посредника в переговорах России и Украины

Госдеп: США отказываются от роли посредника в переговорах России и УкраиныПредставитель госдепартамента подчеркнула необходимость прямых контактов Москвы и Киева
Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в диалоге между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прямых переговоров сторон. Об этом заявила представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются», – подчеркнула представитель госдепа.
При этом, как отметила Брюс, США будут продолжать работать над достижением мира, однако разрешение ситуации зависит от «конкретных действий» со стороны Москвы и Киева.
26 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.