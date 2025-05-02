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Госдеп: США отказываются от роли посредника в переговорах России и Украины

Представитель госдепартамента подчеркнула необходимость прямых контактов Москвы и Киева
Ведомости

Соединенные Штаты отказываются от роли посредника в диалоге между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прямых переговоров сторон. Об этом заявила представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются», – подчеркнула представитель госдепа.

При этом, как отметила Брюс, США будут продолжать работать над достижением мира, однако разрешение ситуации зависит от «конкретных действий» со стороны Москвы и Киева.

26 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к сделке и что обе стороны теперь должны встретиться «на очень высоком уровне», чтобы положить конец конфликту. Заявлению американского президента предшествовала встреча в Москве российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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