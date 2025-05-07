Трамп заявил о приближении момента принятия важных решений по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу, когда в рамках процесса урегулирования нужно будет принять ключевые решения.
«Мы приближаемся к моменту, когда придется принимать определенные решения. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится», – сказал Трамп журналистам.
7 мая в ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует «слишком много».
Когда Трамп попросили прокомментировать заявление Вэнса, он ответил: «Возможно, он прав».
Вэнс уточнил, что не отрицает заинтересованность России в достижении мира, и подчеркнул необходимость понимания позиции и целеполагания Москвы.
По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.
6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об обсуждении условий для прекращения огня на Украине. Среди таких требований – вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов территорией России, безъядерный статус Киева.
Ушаков также уточнил, что Трамп позитивно отреагировал на объявление президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля. Трамп заявил, что предложение Путина – это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.