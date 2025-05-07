Трамп заявил о приближении момента принятия важных решений по Украине

Ушаков также уточнил, что Трамп позитивно отреагировал на объявление президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля. Трамп заявил, что предложение Путина – это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.