Орбан заявил об угрозе сельскому хозяйству ЕС со стороны Украины

7 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл заявил, что ЕК не станет продлевать действие беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины. Его срок заканчивается 5 июня. По словам Гилла, ЕК займется поиском других способов и «начнет переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле ЕС – Украина».