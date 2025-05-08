Орбан заявил об угрозе сельскому хозяйству ЕС со стороны Украины
Под контролем Киева находится 40% пахотных земель Евросоюза. Наводнение рынка дешевыми сельскохозяйственными культурами причинит ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит ресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«Средства на развитие? Пошли на Украину. И все же Брюссель продолжает отправлять им миллиарды», – подчеркнул венгерский политик.
По словам Орбана, Венгрия не станет платить за банкротство Киева.
7 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл заявил, что ЕК не станет продлевать действие беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины. Его срок заканчивается 5 июня. По словам Гилла, ЕК займется поиском других способов и «начнет переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле ЕС – Украина».