ЕК не намерена продлевать беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины

20 марта 2024 г. в ЕС сообщили о продлении беспошлинной торговли агропродукцией с Украиной до 5 июня 2025 г., несмотря на протесты фермеров. Из-за введения беспошлинного режима в европейских странах возникла высокая конкуренция. Основным требованием протестующих было сокращение ввоза украинской продукции, поскольку беспошлинный режим приводит к их существенным убыткам.