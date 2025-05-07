ЕК не намерена продлевать беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины
Еврокомиссия не будет продлевать срок действия беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины, который заканчивается 5 июня, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл.
Вместо этой льготы Еврокомиссия будет искать другие способы и «начнет переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле ЕС – Украина», объяснил Гилл (цитата по ТАСС).
20 марта 2024 г. в ЕС сообщили о продлении беспошлинной торговли агропродукцией с Украиной до 5 июня 2025 г., несмотря на протесты фермеров. Из-за введения беспошлинного режима в европейских странах возникла высокая конкуренция. Основным требованием протестующих было сокращение ввоза украинской продукции, поскольку беспошлинный режим приводит к их существенным убыткам.
В июне 2022 г. Евросоюз отменил пошлины и квоты на импорт товаров всех категорий с Украины. Тогда это решение назвали ключевым элементом поддержки для страны.