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ЕК не намерена продлевать беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины

Ведомости

Еврокомиссия не будет продлевать срок действия беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины, который заканчивается 5 июня, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл.

Вместо этой льготы Еврокомиссия будет искать другие способы и «начнет переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле ЕС – Украина», объяснил Гилл (цитата по ТАСС).

20 марта 2024 г. в ЕС сообщили о продлении беспошлинной торговли агропродукцией с Украиной до 5 июня 2025 г., несмотря на протесты фермеров. Из-за введения беспошлинного режима в европейских странах возникла высокая конкуренция. Основным требованием протестующих было сокращение ввоза украинской продукции, поскольку беспошлинный режим приводит к их существенным убыткам.

В июне 2022 г. Евросоюз отменил пошлины и квоты на импорт товаров всех категорий с Украины. Тогда это решение назвали ключевым элементом поддержки для страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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