Путин лично встретил зарубежных гостей в Кремле перед парадом Победы
В Кремль прибыли главы иностранных государств и почетные гости, приглашенные на парад Победы. Их лично встретил президент России Владимир Путин.
Последним российский лидер поприветствовал в Кремле председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По плану, гости проследуют на трибуны на Красной площади вместе с российским лидером.
После парада пройдет церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главы иностранных государств примут участие в ней вместе с президентом России.