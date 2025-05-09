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Захарова: РФ рассчитывает на развитие российско-ватиканского диалога

Ведомости

Россия рассчитывает, что после избрания нового папы Льва XIV продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отношения между Россией и Святым престолом традиционно отличаются конструктивным и взаимоуважительным характером», – сказала Захарова.

Представитель МИДа добавила, что конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса ценится высоко.

Президент России Владимир Путин поздравил Льва ХIV с избранием на должность папы римского. Он высказал уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут развиваться на основе христианских ценностей.

Лев ХIV был избран папой римским 8 мая по итогам секретного голосования. Конклав смог определить победителя лишь на второй день. Он стал первым в истории понтификом из США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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