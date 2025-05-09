Захарова: РФ рассчитывает на развитие российско-ватиканского диалога
Россия рассчитывает, что после избрания нового папы Льва XIV продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Отношения между Россией и Святым престолом традиционно отличаются конструктивным и взаимоуважительным характером», – сказала Захарова.
Представитель МИДа добавила, что конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса ценится высоко.
Президент России Владимир Путин поздравил Льва ХIV с избранием на должность папы римского. Он высказал уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут развиваться на основе христианских ценностей.
Лев ХIV был избран папой римским 8 мая по итогам секретного голосования. Конклав смог определить победителя лишь на второй день. Он стал первым в истории понтификом из США.