Путин поздравил Льва ХIV с избранием папой римским
Президент России Владимир Путин поздравил Льва ХIV с избранием на должность папы римского, сообщает пресс-служба Кремля.
«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», – говорится в телеграмме главы российского государства.
Путин также пожелал новому папе успехов, здоровья и благополучия.
Лев ХIV был избран папой римским 8 мая по итогам секретного голосования. Конклав смог определить победителя лишь на второй день. Он стал первым в истории папой римским из США.
Лев ХIV стал преемником папы Франциска, который скончался 21 апреля.