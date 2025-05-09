Медведев обновил свой сайт и добавил туда материалы из Telegram-канала

На ресурсе пользователи могут ознакомиться с постами Медведева в его Telegram-канале и официальной страницы в соцсети «В контакте». На сайте также размещен архив фото- и видеоматериалов с мероприятий, а также авторских публикаций на информационных площадках. Помимо прочего гости платформы могут увидеть фотоработы зампреда Совбеза РФ.