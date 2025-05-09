Медведев обновил свой сайт и добавил туда материалы из Telegram-канала
Запущена новая версия официального сайта заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте партии.
На ресурсе пользователи могут ознакомиться с постами Медведева в его Telegram-канале и официальной страницы в соцсети «В контакте». На сайте также размещен архив фото- и видеоматериалов с мероприятий, а также авторских публикаций на информационных площадках. Помимо прочего гости платформы могут увидеть фотоработы зампреда Совбеза РФ.
На главной странице сайта размещено обращение Медведева по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В своих соцсетях Медведев регулярно оценивает и комментирует политические события, происходящие в мире. В частности, в начале мая он называл словесной провокацией завуалированные угрозы президента Украины Владимира Зеленского мировым лидерам, планирующим приехать в Москву на День Победы.