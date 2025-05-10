WSJ: Трамп не может спать из-за конфликта России и Украины
Президент США Дональд Трамп, который пытается урегулировать конфликт на Украине, испытает проблемы со сном, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Когда президент Трамп выступал перед группой ведущих спонсоров в своем клубе во Флориде на прошлой неделе, он описал прекращение войны России на Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам», – говорится в материале.
По словам одного из собеседников газеты, Трамп назвал трудными переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, который, как указал президент США, «хочет всего». Американский лидер также назвал сложным поиск решения в конфликте Израиля и Палестины, поскольку стороны «воевали тысячу лет», пишет WSJ.
Трамп может считать свою работу на Украине выполненной, если он заставит Москву и Киев начать прямые переговоры, приводит газета слова неназванных официальных лиц. По их мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от участников конфликта, и это позволит США сосредоточиться на других приоритетах.
Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании ранее опубликовали совместное заявление с требованием к России согласиться на предложенное Киевом 30-дневное перемирие. В Кремле говорили, что Россия в целом поддерживает эту идею, однако в этом вопросе следует учитывать ряд нюансов.