WSJ: Трамп не может спать из-за конфликта России и Украины

Трамп может считать свою работу на Украине выполненной, если он заставит Москву и Киев начать прямые переговоры, приводит газета слова неназванных официальных лиц. По их мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от участников конфликта, и это позволит США сосредоточиться на других приоритетах.