Песков: переговоры с рядом стран продолжаются после 9 Мая
После празднования Дня Победы Россия продолжает субстантивные переговоры с рядом зарубежных стран. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что значительное число государств направило свои делегации на торжества в Москву. По его словам, это имеет важное значение как в символическом плане, так и в практическом – в рамках праздничных мероприятий состоялись «хорошие переговоры».
9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Европу представляли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.