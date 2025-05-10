Путин анонсировал открытие центра обучения русскому языку во Вьетнаме
В Ханое скоро откроется региональный центр обучения русскому языку для жителей всей Юго-Восточной Азии, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
«Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого, в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением, в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
Российский президент 10 мая провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве. Во время встречи Путин поблагодарил лидера Вьетнама за решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что Вьетнам был представлен на военном параде своим расчетом.
Путин по итогам переговоров напомнил, что в 2025 г. исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между двумя государствами, передает Telegram-канал Кремля. За эти годы двусторонние отношения, как указал президент, окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают развиваться.