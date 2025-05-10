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Путин анонсировал открытие центра обучения русскому языку во Вьетнаме

Ведомости

В Ханое скоро откроется региональный центр обучения русскому языку для жителей всей Юго-Восточной Азии, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. 

«Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого, в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением, в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Российский президент 10 мая провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве. Во время встречи Путин поблагодарил лидера Вьетнама за решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что Вьетнам был представлен на военном параде своим расчетом.

Путин по итогам переговоров напомнил, что в 2025 г. исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между двумя государствами, передает Telegram-канал Кремля. За эти годы двусторонние отношения, как указал президент, окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают развиваться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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