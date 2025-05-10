Путин анонсировал открытие центра обучения русскому языку во Вьетнаме

«Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого, в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением, в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии», – сказал Путин (цитата по ТАСС).