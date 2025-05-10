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Путин начал встречу с генсеком Компартии Вьетнама

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве.

«Хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и более того – Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом», – сказал Путин.

Президент добавил, что добровольческий контингент вьетнамских бойцов принимал участие и в битве за Москву в период Великой Отечественной войны. То Лам в ответ заявил, что победа СССР над нацистской Германией принесла человечеству мир и процветание.

То Лам прибыл в Москву 8 мая для участия в параде 80-летия Победы. На параде были представлены курсанты 1-го училища сухопутных войск народной армии Вьетнама.

В параде приняли участие военнослужащие из 13 государств – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Мьянмы и др.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, с 7 по 10 мая лидер РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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