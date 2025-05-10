Путин начал встречу с генсеком Компартии Вьетнама
Президент России Владимир Путин начал встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве.
«Хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и более того – Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом», – сказал Путин.
Президент добавил, что добровольческий контингент вьетнамских бойцов принимал участие и в битве за Москву в период Великой Отечественной войны. То Лам в ответ заявил, что победа СССР над нацистской Германией принесла человечеству мир и процветание.
То Лам прибыл в Москву 8 мая для участия в параде 80-летия Победы. На параде были представлены курсанты 1-го училища сухопутных войск народной армии Вьетнама.
В параде приняли участие военнослужащие из 13 государств – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Мьянмы и др.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, с 7 по 10 мая лидер РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.