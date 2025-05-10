Путин начал встречу с генсеком Компартии Вьетнама

«Хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и более того – Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом», – сказал Путин.