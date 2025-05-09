Какие иностранные военнослужащие приняли участие в параде Победы
В параде Победы приняли участие военнослужащие из 13 государств. По Красной площади прошли:
Азербайджанские бригады коммандос,
парадный расчет 5-ой отдельной бригады специального назначения ВС Белоруссии,
парадный расчет десантно-штурмовых войск Казахстана,
бойцы батальона почетного караула национальной гвардии ВС Киргизии,
парадный расчет десантно-штурмовой бригады мобильных войск Таджикистана,
рота почетного караула Туркменистана,
парадный расчет Узбекистана,
курсанты 1-го училища сухопутных войск народной армии Вьетнама,
парадный расчет военной полиции вооруженных сил Египта,
расчет почетного караула народно-освободительной армии Китая,
парадный расчет народной армии Лаоса,
парадный расчет вооруженных сил Монголии,
военнослужащие вооруженных сил Мьянмы.
Всего в параде Победы принимают участие более 11 500 военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии. В парадных расчетах участников спецоперации прошли 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Механизированная колонна техники насчитывает 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов.