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Какие иностранные военнослужащие приняли участие в параде Победы

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В параде Победы приняли участие военнослужащие из 13 государств. По Красной площади прошли:

  • Азербайджанские бригады коммандос,

  • парадный расчет 5-ой отдельной бригады специального назначения ВС Белоруссии,

  • парадный расчет десантно-штурмовых войск Казахстана,

  • бойцы батальона почетного караула национальной гвардии ВС Киргизии,

  • парадный расчет десантно-штурмовой бригады мобильных войск Таджикистана,

  • рота почетного караула Туркменистана,

  • парадный расчет Узбекистана,

  • курсанты 1-го училища сухопутных войск народной армии Вьетнама,

  • парадный расчет военной полиции вооруженных сил Египта,

  • расчет почетного караула народно-освободительной армии Китая,

  • парадный расчет народной армии Лаоса,

  • парадный расчет вооруженных сил Монголии,

  • военнослужащие вооруженных сил Мьянмы.

Всего в параде Победы принимают участие более 11 500 военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии. В парадных расчетах участников спецоперации прошли 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Механизированная колонна техники насчитывает 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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