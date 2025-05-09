Какие иностранные военнослужащие приняли участие в параде Победы

Всего в параде Победы принимают участие более 11 500 военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии. В парадных расчетах участников спецоперации прошли 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Механизированная колонна техники насчитывает 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов.