Состав российской делегации в Стамбуле Кремль объявит позже
Россия направит делегацию в Стамбул при согласии Украины на прямые переговоры, ее состав объявят позже. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо поехать и начать переговоры. Достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Российская сторона готова начать переговорный процесс в Стамбуле с самого утра 15 мая.
«Реакции ждем», – ответил дипломат на вопрос о составе делегации.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. Цель встречи – долгосрочный и прочный мир. О реакции Киева пока не сообщалось.