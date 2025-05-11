Главой британской разведки впервые станет женщина
Новой главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина, главным фаворитом на эту должность является бывший посол в Китае Барбара Вудворд, пишет The Sunday Times.
«Впервые в истории Секретной разведывательной службы женщина возглавит МI6. <..> Собеседования на эту должность прошли на прошлой неделе, и все три финалиста были женщинами – две из них были офицерами МI6», – говорится в материале.
Глава МI-6 Ричард Мур уйдет в отставку осенью после пяти лет руководства. Возможное назначение Вудворд на его место вызывает споры, пишет издание. Бывший посол Британии в Китае, как отмечается, «симпатизирует» этой стране и не имеет никакого опыта работы в разведке.