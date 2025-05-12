Еврокомиссия подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

В конце марта ЕК перевела украинским властям дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от замороженных российских активов. С этим платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках МФП достигает 4 млрд евро с начала года, указано в сообщении.