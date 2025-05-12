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Еврокомиссия подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Об этом заявил заместитель генсека внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности с Украиной в Брюсселе. Его слова передает ТАСС.

Фрис рассказал, что сумма инвестиций составит 1 млрд евро. Он также подчеркнул, что Украина «может многому научить ВПК Европейского союза».

По его словам, Евросоюз и Украина создадут «еще одну совместную комиссию». Она займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.

В конце марта ЕК перевела украинским властям дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от замороженных российских активов. С этим платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках МФП достигает 4 млрд евро с начала года, указано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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