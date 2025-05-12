Еврокомиссия подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины
Еврокомиссия (ЕК) подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Об этом заявил заместитель генсека внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности с Украиной в Брюсселе. Его слова передает ТАСС.
Фрис рассказал, что сумма инвестиций составит 1 млрд евро. Он также подчеркнул, что Украина «может многому научить ВПК Европейского союза».
По его словам, Евросоюз и Украина создадут «еще одну совместную комиссию». Она займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.
В конце марта ЕК перевела украинским властям дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от замороженных российских активов. С этим платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках МФП достигает 4 млрд евро с начала года, указано в сообщении.