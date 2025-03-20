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ЕК перевела Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) перевела украинским властям дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамка кредита макрофинансовой помощи (МФП), который будет погашен за счет средств от замороженных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

«С этим платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках МФП достигает 4 млрд евро с начала года. Продолжаются обсуждения с Украиной относительно графика последующих выплат», – указано в сообщении.

Всего Евросоюз обязался предоставить Украине 18,1 млрд евро с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро. 

В мае 2024 г. члены Европейского союза одобрили план использовать прибыль от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Основная часть активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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