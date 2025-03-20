ЕК перевела Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) перевела украинским властям дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамка кредита макрофинансовой помощи (МФП), который будет погашен за счет средств от замороженных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.