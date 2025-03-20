ЕК перевела Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Еврокомиссия (ЕК) перевела украинским властям дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамка кредита макрофинансовой помощи (МФП), который будет погашен за счет средств от замороженных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
«С этим платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках МФП достигает 4 млрд евро с начала года. Продолжаются обсуждения с Украиной относительно графика последующих выплат», – указано в сообщении.
Всего Евросоюз обязался предоставить Украине 18,1 млрд евро с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро.
В мае 2024 г. члены Европейского союза одобрили план использовать прибыль от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Основная часть активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.