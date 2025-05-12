Армия России взяла Котляровку в ДНР

С 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая в дни 80-летней годовщины Победы российская сторона соблюдала перемирие, которое было объявлено президентом Владимиром Путиным. До начала перемирия российские военные взяли под контроль село Троицкое в ДНР. 7 мая Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Липовое в ДНР. Днем ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР.