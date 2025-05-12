Суд запретил Mediahuis Luxembourg S.A. называть Усманова владельцем яхты Dilbar

Суд постановил, что утверждения о принадлежности яхты Усманову не соответствуют действительности и нарушают его права. За распространение таких данных предусмотрены административные штрафы в размере до 250 000 евро за каждый случай. В случае невозможности взыскания штрафа нарушителям может грозить административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай, а в совокупности – до двух лет. На данный момент оспариваемый фрагмент статьи уже удален с сайта Luxembourg Times.