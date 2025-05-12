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Суд запретил Mediahuis Luxembourg S.A. называть Усманова владельцем яхты Dilbar

Ведомости

Немецкий суд вынес решение, запрещающее медиахолдингу Mediahuis Luxembourg S.A. называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

Суд постановил, что утверждения о принадлежности яхты Усманову не соответствуют действительности и нарушают его права. За распространение таких данных предусмотрены административные штрафы в размере до 250 000 евро за каждый случай. В случае невозможности взыскания штрафа нарушителям может грозить административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай, а в совокупности – до двух лет. На данный момент оспариваемый фрагмент статьи уже удален с сайта Luxembourg Times.

Юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Усманова, заявил, что прокуратура и санкционирующие органы Европейского союза (ЕС) опираются на материалы СМИ, которые были признаны судом недостоверными и запрещенными. По его словам, это вызывает серьезные опасения относительно процессуальных нарушений.

«СМИ с удивительной настойчивостью, но вопреки закону утверждают, что господин Усманов якобы использует членов своей семьи, подставные компании или трасты для сокрытия владения некими активами. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», – уточнил юрист.

25 апреля сообщалось, что немецкая газета Münchner Merkur публично отказалась от ряда ложных утверждений об Усманове и его родственниках. Издание подписало три заявления о прекращении противоправных действий и удалило 15 статей, опубликованных в период с марта по ноябрь 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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