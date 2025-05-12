Суд запретил Mediahuis Luxembourg S.A. называть Усманова владельцем яхты Dilbar
Немецкий суд вынес решение, запрещающее медиахолдингу Mediahuis Luxembourg S.A. называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.
Суд постановил, что утверждения о принадлежности яхты Усманову не соответствуют действительности и нарушают его права. За распространение таких данных предусмотрены административные штрафы в размере до 250 000 евро за каждый случай. В случае невозможности взыскания штрафа нарушителям может грозить административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай, а в совокупности – до двух лет. На данный момент оспариваемый фрагмент статьи уже удален с сайта Luxembourg Times.
Юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Усманова, заявил, что прокуратура и санкционирующие органы Европейского союза (ЕС) опираются на материалы СМИ, которые были признаны судом недостоверными и запрещенными. По его словам, это вызывает серьезные опасения относительно процессуальных нарушений.
«СМИ с удивительной настойчивостью, но вопреки закону утверждают, что господин Усманов якобы использует членов своей семьи, подставные компании или трасты для сокрытия владения некими активами. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», – уточнил юрист.
25 апреля сообщалось, что немецкая газета Münchner Merkur публично отказалась от ряда ложных утверждений об Усманове и его родственниках. Издание подписало три заявления о прекращении противоправных действий и удалило 15 статей, опубликованных в период с марта по ноябрь 2022 г.