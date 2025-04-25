Немецкая газета отказалась от утверждений из расследования об Алишере Усманове
Немецкая газета Münchner Merkur письменно отказалась от ряда ложных утверждений о бизнесмене Алишере Усманове и его родственниках. Она подписала три заявления о прекращении противоправных действий и удалила 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 г. Об этом сообщили в пресс-службе Усманова.
В числе утверждений газеты была информация о том, что Усманов якобы является владельцем люксового транспорта и недвижимости, приобретенных «с помощью сети подставных и офшорных компаний», которые впоследствии были «конфискованы». Среди таких объектов назывались самолет Airbus A340, два вертолета, несколько автомобилей и виллы на баварском озере Тегернзее, якобы приобретенные им «в период с 2011 по 2018 г. через подставных лиц и подставные фирмы за более чем 23 млн евро».
Кроме того, в удаленных статьях газеты утверждалось, что бизнесмен якобы передал право собственности на это имущество трасту в пользу своих сестер, у которых он затем его арендовал. Помимо этого, среди ложных сообщений Münchner Merkur были утверждения о том, что в 2015 г. Усманов якобы приобрел многомиллионную недвижимость в Баварии «у профессора Зальцбургского университета», а в 2016 г. еще одну у «человека из Кельна». А также, что он якобы «передал свой траст сестре Исмаиловой, а она, в свою очередь, – ее сестре Саодат Нарзиевой», и что во «владениях Усманова в Баварии» были обнаружены «ценные артефакты, такие как предполагаемые яйца Фаберже».
В сообщении говорится, что все эти утверждения не раз опровергались в судебном и внесудебном порядке. На самом деле указанная собственность не принадлежит Усманову и находится в безотзывных дискреционных трастах. Он и его родственники не имеют никаких прав контроля или владения, а все права принадлежат независимым доверительным управляющим.
Отмечается, что правоохранительные органы Германии использовали некоторые из удаленных материалов для инициации предварительных расследований против Усманова. В том числе для обысков и выдвижения подозрений в уклонении от уплаты налогов и нарушении второго закона ФРГ о внешнеэкономической деятельности. Эта же информация послужила обоснованием для введения санкций Европейского союза (ЕС) против бизнесмена и его сестры.
Немецкая прокуратура уже третий год пытается доказать, что Усманов являлся налоговым резидентом Германии и уклонялся от уплаты налогов, а также нарушает санкционные ограничения, говорится в сообщении. Представители бизнесмена эти обвинения отрицают.
С 2023 г. адвокатами Усманова получено более 10 решений и судебных запретов в отношении изданий, которые приписывали ему недвижимость в ФРГ и иное имущество. Также подписано около 40 заявлений о прекращении противоправных действий. Десятки СМИ удалили или скорректировали свои сообщения. В 2022 г. Европейский совет снял санкции с Нарзиевой, а в 2025 г. – с Исмаиловой.
Ранее немецкое информагентство DPA отозвало новость от 13 апреля 2022 г., в которой утверждалось, что Исмаилова является владелицей яхты Dilbar. Публикация была основана на постах немецкого Федерального ведомства уголовной полиции в соцсети X, но ведомство их удалило после обращения адвокатов Исмаиловой.