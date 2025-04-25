Немецкая газета отказалась от утверждений из расследования об Алишере Усманове

Кроме того, в удаленных статьях газеты утверждалось, что бизнесмен якобы передал право собственности на это имущество трасту в пользу своих сестер, у которых он затем его арендовал. Помимо этого, среди ложных сообщений Münchner Merkur были утверждения о том, что в 2015 г. Усманов якобы приобрел многомиллионную недвижимость в Баварии «у профессора Зальцбургского университета», а в 2016 г. еще одну у «человека из Кельна». А также, что он якобы «передал свой траст сестре Исмаиловой, а она, в свою очередь, – ее сестре Саодат Нарзиевой», и что во «владениях Усманова в Баварии» были обнаружены «ценные артефакты, такие как предполагаемые яйца Фаберже».