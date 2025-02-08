Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel

Дело началось со статьи Tagesspiegel «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?», опубликованной в конце ноября 2024 г. В материале упоминалось о его предполагаемых активах в Германии. Статья была удалена после обращения к изданию адвоката миллиардера. При этом Tagesspiegel продолжило распространять подобные утверждения в своих материалах. Немецкое издание, в частности, писало, что бизнесмен приобрел крупнейшие активы советской экономики «по дешевке». Усманов заявлял, что не участвовал в приватизации госсобственности, а все свои активы приобрел на открытом рынке на конкурентных условиях.