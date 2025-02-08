Усманов выиграл суд против немецкого издания TagesspiegelСуд в Гамбурге согласился, что газета распространяла ложные сведения о бизнесмене
Миллиардер Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel, сообщило EU Today. Газете запретят распространять «целый ряд ложных утверждений» о предпринимателе, которые использовались в качестве обоснований санкций ЕС против него.
Дело началось со статьи Tagesspiegel «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?», опубликованной в конце ноября 2024 г. В материале упоминалось о его предполагаемых активах в Германии. Статья была удалена после обращения к изданию адвоката миллиардера. При этом Tagesspiegel продолжило распространять подобные утверждения в своих материалах. Немецкое издание, в частности, писало, что бизнесмен приобрел крупнейшие активы советской экономики «по дешевке». Усманов заявлял, что не участвовал в приватизации госсобственности, а все свои активы приобрел на открытом рынке на конкурентных условиях.
Земельный суд Гамбурга согласился с доводами стороны Усманова – суд запретил изданию утверждать, что бизнесмен нечестным путем приобретал активы. Кроме того, Tagesspiegel запрещается утверждать о том, что Усманову якобы принадлежит недвижимость на баварском озере Тегернзее, а также яхта Dilbar. Для доказывания этого «недостаточны ни ссылки на сообщения третьих лиц, ни ссылки на «подставные компании», за которыми предположительно стоит» Усманов, решил суд.
Суд решил, что Tagesspiegel не может оправдывать перепечатку сообщений без проверки их достоверности. Утверждения СМИ были признаны нарушением прав Усманова, так как они содержат либо неподтвержденные факты, либо оценочные суждения. Изданию грозит штраф до 250 000 евро в случае нарушения, либо административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности.
В октябре 2024 г. Земельный суд Гамбурга также встал на сторону Усманова по иску против немецкого телеканала ARD. Тогда суд признал материалы телеканала об Усманове недостоверными. Пресс-служба бизнесмена тогда заявила, что в пользу Усманова было сделано около 30 заявлений СМИ о прекращении распространения ложных сведений.
Bild в конце марта прошлого года сообщило, что Усманов подал жалобу по факту уголовного нарушения со стороны представителей генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне. Поводом для начала следственных действий против старшего прокурора и прокурора стали уголовные обвинения двух человек, в том числе бизнесмена. Обвинения связаны с «умышленным злоупотреблением правом» и «преследованием невиновных лиц».