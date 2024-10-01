Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения немецкого телеканала ARD, обвинившего Алишера Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщил представитель предпринимателя.
В случае нарушения судебного запрета ответчик будет оштрафован на сумму до 250 000 евро. Ему также грозит тюремное заключение за каждый эпизод нарушения.
ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж в августе 2024 г. Журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.
Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основным источником информации в репортаже был бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 г. и исключенный из судейского списка коллегией судей». Катсиадакис исключил манипуляции со стороны судейства, подчеркнув, что судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.
Немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие утверждения ARD, скорректировали свои материалы по требованию адвокатов Усманова. Но сам ARD отказался добровольно исправлять недостоверные сведения, после чего представители бизнесмена и обратились в Земельный суд Гамбурга.
В августе Усманов заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало ошибкой западных стран. По его словам, сейчас российские бизнесмены инвестируют в свою страну, а до введения санкций предприниматели из РФ создавали транснациональные компании и вкладывали средства в зарубежные проекты.
В августа 2023 г. бизнесмен в интервью Corriere della Sera заявил, что его задели санкции, которые ввела против него Италия после начала военной операции на Украине. При этом на вопрос о том, правильно ли было начинать спецоперацию на Украине, Усманов ответил, что держится «подальше от политики».