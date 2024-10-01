Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

В августа 2023 г. бизнесмен в интервью Corriere della Sera заявил, что его задели санкции, которые ввела против него Италия после начала военной операции на Украине. При этом на вопрос о том, правильно ли было начинать спецоперацию на Украине, Усманов ответил, что держится «подальше от политики».