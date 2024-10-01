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Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Ведомости

Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения немецкого телеканала ARD, обвинившего Алишера Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщил представитель предпринимателя.

В случае нарушения судебного запрета ответчик будет оштрафован на сумму до 250 000 евро. Ему также грозит тюремное заключение за каждый эпизод нарушения.

ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж в августе 2024 г. Журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основным источником информации в репортаже был бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 г. и исключенный из судейского списка коллегией судей». Катсиадакис исключил манипуляции со стороны судейства, подчеркнув, что судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at, перепечатавшие утверждения ARD, скорректировали свои материалы по требованию адвокатов Усманова. Но сам ARD отказался добровольно исправлять недостоверные сведения, после чего представители бизнесмена и обратились в Земельный суд Гамбурга.

В августе Усманов заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало ошибкой западных стран. По его словам, сейчас российские бизнесмены инвестируют в свою страну, а до введения санкций предприниматели из РФ создавали транснациональные компании и вкладывали средства в зарубежные проекты.

В августа 2023 г. бизнесмен в интервью Corriere della Sera заявил, что его задели санкции, которые ввела против него Италия после начала военной операции на Украине. При этом на вопрос о том, правильно ли было начинать спецоперацию на Украине, Усманов ответил, что держится «подальше от политики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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