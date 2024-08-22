Усманов назвал ошибкой Запада преследование российских бизнесменов
Преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало ошибкой западных стран, считает предприниматель Алишер Усманов. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Усманов указал, что сейчас российские бизнесмены инвестируют в свою страну. При этом до введения санкций предприниматели из РФ создавали транснациональные компании и вкладывали средства в зарубежные проекты.
«Российская экономика приспосабливается к санкциям, а соседние рынки несут убытки. Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по значительно более высоким ценам», – отметил Усманов.
По его словам, торговые барьеры могут служить «защите национальных рынков, а санкции являются признаком бессилия».
Западные страны усилили санкционное давление на Россию, включая российских бизнесменов, после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Под ограничения попал и сам Усманов. Основанный им холдинг USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными. В июле 2022 г. издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена, в числе которых Усманов, пытаются через суд опротестовать введение против них санкций ЕС.
В августа 2023 г. бизнесмен в интервью Corriere della Sera заявил, что его задели санкции, которые ввела против него Италия после начала военной операции на Украине. При этом на вопрос о том, правильно ли было начинать спецоперацию на Украине, Усманов ответил, что держится «подальше от политики».