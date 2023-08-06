Усманов прокомментировал введенные против него санкции Италии

«Меня задело то, что Италия применила против меня санкции, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика. Я не забываю любовь к Италии, песни, которые пел в детстве, футболистов, я даже мечтал фехтовать как итальянец. Как это закончится? Я надеюсь и верю, что закон восторжествует над политическими интересами», – сказал он, подчеркнув, что активы, за исключением одной виллы, принадлежат не ему, а трастам.