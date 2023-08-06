Усманов прокомментировал введенные против него санкции Италии
Основатель и совладелец холдинга USM Алишер Усманов заявил, что его задели санкции, которые ввела против него Италия после начала военной спецоперации на Украине. Ущерб его репутации оказался огромен, сказал бизнесмен в интервью Corriere della Sera.
Санкции в отношении Усманова касаются не только самого бизнесмена, но его членов его семьи и компаний, где он является акционером, а также сотрудников и «десятков тысяч людей, которым помогли благотворительные и девелоперские проекты», рассказал предприниматель.
«Среди них есть и больные, и нуждающиеся, и художники. Ущерб моей репутации, с другой стороны, очевиден: он огромен», – сказал он.
На вопрос о том, правильно ли было начинать спецоперацию на Украине, Усманов ответил, что держится «подальше от политики» и предпочитает работать в сферах, в которых он может «объединять, а не разъединять людей: спорт, бизнес, благотворительность». Усманов выразил надежду, что конфликт в скором времени закончится, а взаимное доверие восстановится.
Связанная с Усмановым недвижимость на Сардинии в результате санкций была заморожена, но предприниматель «не забывает» любовь к Италии.
«Меня задело то, что Италия применила против меня санкции, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика. Я не забываю любовь к Италии, песни, которые пел в детстве, футболистов, я даже мечтал фехтовать как итальянец. Как это закончится? Я надеюсь и верю, что закон восторжествует над политическими интересами», – сказал он, подчеркнув, что активы, за исключением одной виллы, принадлежат не ему, а трастам.
После начала спецоперации России на Украине бизнесмен попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Основанный им холдинг USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными. В июле 2022 г. издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена, в числе которых Усманов, пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюзом. По ранее приведенным данным Corriere della Sera, общая сумма конфискованных активов 28 россиян в Италии составляет 2,7 млрд евро. Бизнесмены, среди которых назывался и Усманов, владеют в стране виллами, яхтами, самолетами и компаниями. В судебных разбирательствах участвуют адвокаты 10 россиян: по данным газеты, из возбужденных дел только одно завершилось вынесением приговора.