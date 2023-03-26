Corriere della Sera узнала о судебных тяжбах из-за конфискации активов россиян в Италии
В Италии связанные с российскими бизнесменами компании подали апелляции в специализированный суд по административным делам (ТАР) с целью оспорить арест имущества попавших под санкции россиян, пишет газета Corriere della Sera.
По данным издания, общая сумма конфискованных активов 28 россиян в Италии составляет 2,7 млрд евро. Бизнесмены, среди которых Алексей Мордашов, Алишер Усманов и Андрей Мельниченко, как отмечается, владеют в стране виллами, яхтами, самолетами и компаниями. В судебных разбирательствах участвуют адвокаты 10 россиян: по данным газеты, из возбужденных дел только одно завершилось вынесением приговора.
Речь идет о процессе между властями Италии и основным владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. Как выяснила газета, бизнесмен обжаловал арест яхты Lady M стоимостью 65 млн евро, пришвартованной недалеко от Сан-Ремо. Владельцем яхты числится компания Asmare Enterprises Limited. Там назвали решение о конфискации политическим и нелегитимным, поскольку этот актив не принадлежит Мордашову. В результате апелляцию в суде отклонили в связи с тем, что яхтой, как утверждается, через несколько компаний владеет жена бизнесмена Марина.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мордашов в феврале 2022 г. оказался среди бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Мордашов заявил, что не понимает, почему он попал под ограничения, заявив, что не имеет никакого отношения к украинскому кризису.
В начале марта прошлого года в Италии задержали яхту бизнесмена Lady M. Ранее итальянские власти также арестовали яхты Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.