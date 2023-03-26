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Бизнес

Corriere della Sera узнала о судебных тяжбах из-за конфискации активов россиян в Италии

Ведомости

В Италии связанные с российскими бизнесменами компании подали апелляции в специализированный суд по административным делам (ТАР) с целью оспорить арест имущества попавших под санкции россиян, пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, общая сумма конфискованных активов 28 россиян в Италии составляет 2,7 млрд евро. Бизнесмены, среди которых Алексей Мордашов, Алишер Усманов и Андрей Мельниченко, как отмечается, владеют в стране виллами, яхтами, самолетами и компаниями. В судебных разбирательствах участвуют адвокаты 10 россиян: по данным газеты, из возбужденных дел только одно завершилось вынесением приговора.

Речь идет о процессе между властями Италии и основным владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. Как выяснила газета, бизнесмен обжаловал арест яхты Lady M стоимостью 65 млн евро, пришвартованной недалеко от Сан-Ремо. Владельцем яхты числится компания Asmare Enterprises Limited. Там назвали решение о конфискации политическим и нелегитимным, поскольку этот актив не принадлежит Мордашову. В результате апелляцию в суде отклонили в связи с тем, что яхтой, как утверждается, через несколько компаний владеет жена бизнесмена Марина.

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После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Мордашов в феврале 2022 г. оказался среди бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Мордашов заявил, что не понимает, почему он попал под ограничения, заявив, что не имеет никакого отношения к украинскому кризису.

В начале марта прошлого года в Италии задержали яхту бизнесмена Lady M. Ранее итальянские власти также арестовали яхты Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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