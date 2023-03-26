Corriere della Sera узнала о судебных тяжбах из-за конфискации активов россиян в Италии

Речь идет о процессе между властями Италии и основным владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. Как выяснила газета, бизнесмен обжаловал арест яхты Lady M стоимостью 65 млн евро, пришвартованной недалеко от Сан-Ремо. Владельцем яхты числится компания Asmare Enterprises Limited. Там назвали решение о конфискации политическим и нелегитимным, поскольку этот актив не принадлежит Мордашову. В результате апелляцию в суде отклонили в связи с тем, что яхтой, как утверждается, через несколько компаний владеет жена бизнесмена Марина.