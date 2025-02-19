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Адвокаты Усманова добились отзыва новости DPA о владельце яхты Dilbar

Ведомости

Немецкое информагентство DPA отозвало новость от 13 апреля 2022 г., в которой утверждалось, что Гульбахор Исмаилова – сестра бизнесмена Алишера Усманова – является владелицей яхты Dilbar. Публикация была основана на постах немецкого Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в соцсети X, но ведомство их удалило после обращения адвокатов Исмаиловой. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба Усманова.

Заявление BKA о том, что Исмаилова якобы владеет яхтой Dilbar в интересах брата, было опубликовано в двух постах 13 апреля 2022 г. В них утверждалось, что сведения получены по итогам тщательного расследования. Заявление ведомства перепечатало не только DPA, но и ряд других СМИ, которым теперь агентство рекомендовало удалить эти новости.

Кроме того, посты BKA были использованы для обоснования введения санкций против Исмаиловой Советом ЕС. Они также привели к обыскам на Dilbar немецкими правоохранителями.

Адвокаты Исмаиловой обратились к BKA с требованием прекратить распространение ложного заявления, после чего ведомство удалило посты. Новости по этой теме также исчезли с сайтов изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung и др., сообщила пресс-служба.

Как поясняют представители Усманова и Исмаиловой, яхта Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном бизнесменом «много лет назад в целях планирования наследства».

«Ни Усманов, ни Исмаилова не имели и не имеют каких-либо прав на активы траста, не могут распоряжаться ими или осуществлять в отношении них какой-либо контроль, поскольку все права принадлежат его доверительному управляющему», – отметили в пресс-службе бизнесмена.

8 февраля EU Today также сообщило, что Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel. Газете запрещено распространять «целый ряд ложных утверждений» о предпринимателе, которые использовались в качестве обоснований санкций ЕС против него. В частности, Земельный суд Гамбурга запретил изданию утверждать, что бизнесмен якобы нечестным путем приобретал активы. Кроме того, Tagesspiegel не может утверждать, что Усманову якобы принадлежит недвижимость на баварском озере Тегернзее и яхта Dilbar.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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