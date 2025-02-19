Адвокаты Усманова добились отзыва новости DPA о владельце яхты Dilbar

Заявление BKA о том, что Исмаилова якобы владеет яхтой Dilbar в интересах брата, было опубликовано в двух постах 13 апреля 2022 г. В них утверждалось, что сведения получены по итогам тщательного расследования. Заявление ведомства перепечатало не только DPA, но и ряд других СМИ, которым теперь агентство рекомендовало удалить эти новости.