Адвокаты Усманова добились отзыва новости DPA о владельце яхты Dilbar
Немецкое информагентство DPA отозвало новость от 13 апреля 2022 г., в которой утверждалось, что Гульбахор Исмаилова – сестра бизнесмена Алишера Усманова – является владелицей яхты Dilbar. Публикация была основана на постах немецкого Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в соцсети X, но ведомство их удалило после обращения адвокатов Исмаиловой. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба Усманова.
Заявление BKA о том, что Исмаилова якобы владеет яхтой Dilbar в интересах брата, было опубликовано в двух постах 13 апреля 2022 г. В них утверждалось, что сведения получены по итогам тщательного расследования. Заявление ведомства перепечатало не только DPA, но и ряд других СМИ, которым теперь агентство рекомендовало удалить эти новости.
Кроме того, посты BKA были использованы для обоснования введения санкций против Исмаиловой Советом ЕС. Они также привели к обыскам на Dilbar немецкими правоохранителями.
Адвокаты Исмаиловой обратились к BKA с требованием прекратить распространение ложного заявления, после чего ведомство удалило посты. Новости по этой теме также исчезли с сайтов изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung и др., сообщила пресс-служба.
Как поясняют представители Усманова и Исмаиловой, яхта Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном бизнесменом «много лет назад в целях планирования наследства».
«Ни Усманов, ни Исмаилова не имели и не имеют каких-либо прав на активы траста, не могут распоряжаться ими или осуществлять в отношении них какой-либо контроль, поскольку все права принадлежат его доверительному управляющему», – отметили в пресс-службе бизнесмена.
8 февраля EU Today также сообщило, что Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel. Газете запрещено распространять «целый ряд ложных утверждений» о предпринимателе, которые использовались в качестве обоснований санкций ЕС против него. В частности, Земельный суд Гамбурга запретил изданию утверждать, что бизнесмен якобы нечестным путем приобретал активы. Кроме того, Tagesspiegel не может утверждать, что Усманову якобы принадлежит недвижимость на баварском озере Тегернзее и яхта Dilbar.