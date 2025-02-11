США, Британия и Австралия ввели санкции против России под предлогом кибератак

Российские власти и хакерские группировки из РФ регулярно обвиняют в причастности к кибератакам. В частности, весной прошлого года правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в 2023 г. Франция тогда поддержала обвинения ФРГ. Во французском МИДе напомнили, что в октябре 2023 г. Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции уже сообщало о кибератаках, направленных против правительственных учреждений республики, предприятий и университетов.